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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ'nün 'kripto asker' yapılanmasına yönelik operasyon - KAHRAMANMARAŞ

FETÖ'nün 'kripto asker' yapılanmasına yönelik operasyon - KAHRAMANMARAŞ

FETÖ'nün "kripto asker" yapılanmasına yönelik operasyon - KAHRAMANMARAŞ - FETÖ'nün "kripto asker" yapılanmasına yönelik operasyon - Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesiFETÖ'nün "kripto asker" yapılanmasına yönelik operasyon - Kahramanmaraş merkezli operasyonda gözaltına alınan 2 eski astsubay ile örgütün sözde asker öğrenci sorumlusu gözaltına alındıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 2 eski astsubay ile örgütün sözde askeri öğrenci sorumlusu yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik Kahramanmaraş , İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün sözde askeri öğrencilerinde sorumlu S.K. ile meslekten ihraç olan astsubay İ.C. ve görevinden istifa eden eski sağlıkçı astsubay M.T. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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