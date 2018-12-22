FETÖ’nün Kırıkkale il imamı gaybubet evinde yakalandı Haberi

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri polisi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Kırıkkale il imamını, gaybubet evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaparken terör örgütü üyeliğinden ihraç olan Kırıkkale İl İmamı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. İsmail A.’nın Talas ilçesinde bulunan gaybubet evinde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, İsmail A.’yı kıskıvrak gözaltına aldı. İsmail A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

