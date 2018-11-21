Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'nün iş adamlarına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 11'e yükseldi

FETÖ'nün iş adamlarına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Şahısların sağlık kontrolüne getirilişi

Hastane Akalan Toplantı Yakalama Kararı Terör Örgütü 

-Şahısların hastaneden ayrılışı
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Kayseri'de esnaf ve iş adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalama kararı çıkartılan 11 kişi de yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün Kayseri'deki esnaf ve iş adamı yapılanması yer aldıkları ve yine örgüt içerisinde yer alan bir kısım esnaf ve iş adamları ile birlikte terör örgütünün sohbet imamları tarafından organize edilen toplantılara katıldıkları, örgüte himmet, burs ve bağış yardımı adı altında finansman sağladıkları anlaşılan 11 kişi için operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda H.B., İ.G., Ş.M., A.G., C.E., M.H., Ş.G. ve İ.A. M.Y. yakalanmıştı. Yapılan çalışmalarda M.K. ve S.D. de yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yapılan operasyonun şahısların kendilerine yönelik olduğu bildirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı