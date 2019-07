FETÖ’nün il imamı, kasa ve eğitim danışmanı aynı hücre evlerinde yakalandılar

-Zanlıların, KOM Şube ekipleri tarafından adliyeye getirilişleri

-Isparta Adliye genel görüntü ve detay

-Ele geçirilen materyel fotosu



( ISPARTA )- Isparta Emniyeti tespit etti; yeni yapılanma içindeki FETÖ yöneticileri örgütün hücre evinde yakalandı- Isparta’da FETÖ’nün hücre evindeki yeni yapılanmaya operasyon: 4 tutuklama ISPARTA



- Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) yeni yapılanmasına yönelik örgütün hücre evlerine düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Ege Bölgesi mesulü ve güncel Isparta İl İmamı, eski Antalya muhasebecisi ve Isparta güncel muhasebecisi (kasası), Ege Bölgesi ve İzmir üst düzey yöneticisi ve Isparta güncel eğitim danışmanı ile eşi olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin tümünün aynı zamanda By Lock kullanıcısı olduğu belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü Isparta’da, diğeri ise sevk edildiği İzmir’de tutuklandı. Polisin hücre evi operasyonunda ayrıca, halen bazı kesimlerden örgüt için toplandığını tespit ettiği, 113 bin lira ve 2 bin 800 avro nakit para, 60 gram ağırlığında 1 adet altın bilezik ile dijital materyallere de el konulduğu öğrenildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Isparta’daki yeni yapılanması ve sözde sorumlu örgüt üyelerinin tespiti ile hücre evlerine yönelik operasyon düzenledi.

Isparta kent merkezinde 2 farklı adresteki hücre evine 17 Temmuz günü sabaha karşı düzenlenen operasyonda; Ege Bölgesi Sektör Hizmetleri Mesulü, Ege Bölgesi Hususi ve Sektör Lise, Doktora, Mezun Mesulleri Yapılanması ile Askeri Okul ve Polis Akademisi Sorumlusu aynı zamanda halen Isparta İl İmamı olduğu öne sürülen İhsan Şahin, Örgütün Antalya ili önceki genel muhasebecisi ve Isparta güncel muhasebecisi (kasası) Burhan Aydın, Ege Bölgesi ve İzmir Askeri Lise Hususi Sorumlusu ve İzmir’de örgütün üst düzey yöneticisi olduğu, ayrıca Isparta ilinde Ali (K) olarak örgütün eğitim alanında faaliyet yürüten güncel eğitim danışmanı olduğu öne sürülen Şifa Kılınç ile eşi Fatma Nur Kılıç yakalandı. Yakalanan şüphelilerin tümünün aynı zamanda By Lock kullanıcısı olduğu belirtildi. Şüphelilerden 3’ü Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınırken, Fatma Nur Kılınç ise gözaltına alınmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Halen topladıkları değerlendirilen himmet paraları banyodaki tavan arasında bulundu Polis ekiplerinin, örgütün hücre evinde yaptığı aramalarda ise; banyo tavan arası ile dolap içerisinde saklanmış vaziyette toplam 113 bin 740 lira, 2 bin 800 avro nakit para ve 60 gram ağırlığında 1 adet altın bilezikten oluşan himmet paraları elde edildi. Oyuncak arabanın içine gizlemişler Emniyet güçleri aramalarda ayrıca, çok sayıda oyuncak araba gibi içerisinde gizlenen dijital materyali de bularak el koydu. FETÖ’nün sözde Isparta İl İmamı, güncel muhasebecisi ve eğitim danışmanı tutuklandı Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin büyük bir gizlilik içerisinde hareket ettikleri, Isparta’da örgüt üyelerine maddi destek sağladıkları, ayrıca bazı kesimlerden halen himmet topladıkları değerlendirildi. Isparta’da Emniyetteki işlemleri tamamlanan İhsan Şahin, Burhan Aydın ve Şifa Kılınç isimli 3 zanlı bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Isparta E Tipi Cezaevine gönderildiler. By Lock'çu eş İzmir’de tutuklandı Diğer taraftan, FETÖ’nün Ege Bölgesi ve İzmir’de üst düzey yöneticisi ve Isparta eğitim danışmanı olduğu tespit edilen Şifa Kılınç’ın By Lock kullanıcısı eşi Fatma Nur Kılınç’ın ise İzmir’de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan, Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından, şahısların tüm bağlantılarının araştırıldığı ve operasyonların aynı kararlıkla devam edeceği ifade edildi.