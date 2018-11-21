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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'nün hücre evlerine özel harekat destekli operasyon - ERZURUM

FETÖ'nün hücre evlerine özel harekat destekli operasyon - ERZURUM

- Erzurum Emniyet Müdürlüğü - Ekiplerin operasyon için gitmeleri - Özel harekat polislerinin bir bina içerisinde ilerlemeleri - Polislerin bir eve girmeleri ve arama yapmalar - Ele geçirilen dijital malzemeler - Şüpheliden görüntüFETÖ'nün hücre evlerine özel harekat destekli operasyon - Erzurum merkezli örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandıERZURUM (AA) - Erzurum merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün, darbe girişimi sonrası dağılan mensuplarını toplamak, tekrar koordinasyonu sağlamak, yeni eleman kazanmak ve aranan kişileri gizlemek amacıyla oluşturduğu "hijyen - gaybubet - ışık" evlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yaptığı soruşturmalar sürdürüyor.Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de savcılığın soruşturmaları doğrultusunda söz konusu hücre evlerinde kalan 11 şüphelinin yakalanması için Erzurum 'un yanı sıra İstanbul, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 8 şüpheli yakalandı.Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüpheliler, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Diğer 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis Akalan Leman Darbe Girişimi İstihbarat 

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