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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon - KAYSERİ

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon - KAYSERİ

- Kayseri Devlet Hastanesi bina ve tabelası - Zanlıların hastaneye getirilmesi - Zanlıların emniyete götürülmesiFETÖ'nün hücre evlerine operasyon - FETÖ'nün hücre evlerine yönelik Kayseri 'de başlatılan çalışmada, 15 ilde aranan 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiKAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik Kayseri 'de 35 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 ilde aranan 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince, FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve firari durumda bulunan şüphelilerin yerlerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Kayseri merkezli olmak üzere, Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman'da yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 41 şüphelinin Kayseri 'de örgüte ait hücre evlerinde ikamet ettikleri belirlendi.Daha önce meslekten ihraç edilmiş asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanı şüphelilerin yakalanması için 35 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.6 çiftin de aralarında yer aldığı zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.Bu arada, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin örgüt evini kullandıkları, gelen talimatlar doğrultusunda yerlerini belli etmemek için evleri kendi adlarına kiralamadıkları, elektrik ve doğal gaz gibi abonelikleri de kendi üstlerine yapmadıkları ve komşularından isimlerini gizledikleri öğrenildi.

Hastane Öğretmen Özel Sektör Sağlıkçı İstihbarat 

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