Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon - BURSA

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon - BURSA

- Bursa 'daki operasyondan görüntüler Bursa 'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon - Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildiBURSA (AA) - Bursa 'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 28 hücre evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, Edirne'den ihraç edilen firari bir savcı, örgütün emniyet ve asker imamları ile bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu, Bursa ve bazı illerde yürütülen soruşturmalarda aranan 22 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin, operasyon sırasında cep telefonu, hafıza kartı ve flaş bellekleri pencereden attıkları ileri sürüldü.Adreslerden birinde yapılan aramalarda Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirildi. Bu yeleklerin yeni alınmış olduğu belirlendi.Evlerde ayrıca tencere ve kağıt mendil poşetlerinin içine gizlenmiş 90 bin lira, 8 bin 825 dolar ve bin 250 avro para ile sahte kimlikler ele geçirildi.Hücre evlerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve gözaltına alındıklarında yapılacaklarını içeren talimatlar da ortaya çıktı.Soruşturma sürdürülüyor.

Bellek Sahte Kimlik Dolar Cep Telefonu Ellek 

İlgili Foto Galeriler
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı