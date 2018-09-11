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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ'nün hücre evine operasyon - KARABÜK

FETÖ'nün hücre evine operasyon - KARABÜK

- Hastane önü detaylarıFETÖ'nün hücre evine operasyon - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda eski öğretmen gözaltına alındıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir eski öğretmen gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Safranbolu kent merkezinde bulunan "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan eski öğretmen M.K. gözaltına alındı.Örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı sırada meslekten ihraç edilen şüphelinin, ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.Zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öğretmen Yakalama Kararı Kullar Öğretmenlik Trol 

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