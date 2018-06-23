Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
FETÖ'nün hücre evine operasyon - ESKİŞEHİR İzle

FETÖ'nün hücre evine operasyon - ESKİŞEHİR İzle

- Zanlının hastaneden çıkışı - Örgütün hava kuvvetleri yapılanmasında "üniversite mezunları sorumlusu" olduğu değerlendirilen zanlı yakalandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hava kuvvetleri yapılanmasında "üniversite mezunları sorumlusu" olduğu değerlendirilen zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 2 ay süren takip sonucu, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve örgütün hava kuvvetleri yapılanması içinde "üniversite mezunları sorumlusu" olduğu değerlendirilen üst düzey yönetici Furkan Z. gözaltına alındı.Zanlıya ait evdeki aramada, cep telefonu ve 16 bin lira ile 750 dolar ele geçirildi.

Hastane Akalan Hava Kuvvetleri Cep Telefonu Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Utanmadan Gülerek Poz VerdiUtanmadan Gülerek Poz Verdi
Genel Kurmay Başkanı Akar Şırnak Ve Silopi'deki Birlikleri Ziyaret EttiGenel Kurmay Başkanı Akar Şırnak Ve Silopi'deki Birlikleri Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı