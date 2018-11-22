FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanması 'Mahrem' şüphelileri adliyede İzle

- Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 6'sı muvazzaf toplam 7 asker adliyeye sevk edildi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 6'sı muvazzaf 7 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri 'Mahrem' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 19 Kasım'da Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, Eskişehir, Ankara ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.