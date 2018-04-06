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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün hakim ve savcı evlerine yönelik operasyon

FETÖ'nün hakim ve savcı evlerine yönelik operasyon

emniyet arşivi

( İSTANBUL )- 25'i abi-imam 13'ü avukat 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı İSTANBUL


- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hakim ve savcı adayları için açtığı evlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 38 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün erkek hakim-savcı aday adaylarına yönelik açtığı örgüt çalışma evlerinin Ser. Müdür, Genel Müdür, Yönetici, Fakülteci, İzdivaçcı, Bilgi İşlem ve Personel sorumlusu olarak adlandırılan üst yöneticileri, abi- imamları olan 25 şüpheli ile örgüt çalışma evlerinde kalan üye olarak adlandırılan 13'ü avukat olmak üzere toplam 38 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 18 ilde operasyon talimatı verildi.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 38 şüphelinin gözaltına alınması için çalışma başlattığı öğrenildi.
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