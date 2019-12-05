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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ’nün Gümüşhane il imamı gülerek gittiği adliyeden tutuklanarak çıktı

FETÖ’nün Gümüşhane il imamı gülerek gittiği adliyeden tutuklanarak çıktı

-Emniyetten çıkışı

Adli Kontrol Terör Örgütü Polis Ekipleri Silahlı Terör Örgütü Öğretmenlik 

--Gülüşü ve kolay gelsin demesi
--Araca bindirilip götürülmesi
--Emniyet binasından detaylar

( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

- Trabzon’un Ortahisar ilçesinde saklandığı hücre evinde yakalanan FETÖ’nün sözde Gümüşhane il imamı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlediği operasyonda Ortahisar ilçesinde “gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evinde eşi A.G ile yakalanan sözde Gümüşhane il imamı Mustafa Güllü, Trabzon’daki işlemlerinin ardından önceki gün Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Buradaki sorgusun ardından Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edilen Güllü’nün emniyetten çıkışında gülmesi ve kendisini görüntüleyen gazetecilere “Kolay gelsin” demesi dikkat çekerken Güllü, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güllü’nün eşi A.G’nin de Trabzon’da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Haklarında arama kaydı bulunan şahısların evinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve dijital materyaller ele geçirilmiş, şahısların üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında ByLock kullandıkları, Bank Asya’da hesapları bulunduğu, kapatılan FETÖ şirketlerinde SGK kayıtları tespit edilmiş, FETÖ dershanelerinde öğretmenlik yaptığı öğrenildi.
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