FETÖ’nün firari zanlısı sahte kimlikle yakalandı

-zanlının doktor kontrolünden polis eşliğinde çıkarılışı



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- FETÖ terör örgütünün Kayseri’deki dershanelerinden sorumlu olduğu, iş adamları ve öğretmenlerin yurt dışı seyahatlerini organize ettiği belirlenen zanlı, İzmir’de sahte kimlikle yakalandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürülen soruşturmada firari şüpheli Yavuz Karagöz, İzmir’de sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri’ye getirilen Yavuz Karagöz, FETÖ terör örgütünün Kayseri’deki dersanelerden sorumlu olduğu ve örgüte ait şirketleri yönettiği, Bylock kaydının bulunduğu, iş adamları ve öğretmenlerin örgüt adına yurt dışı seyahatlerini organize ettiği belirlendi.

