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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Fetö’nün firar olan üst düzey yöneticisi 5 kişi tutuklandı Video

Fetö’nün firar olan üst düzey yöneticisi 5 kişi tutuklandı Video

Zanlıların adliyeye getirilişi

Para Kasası Olimpiyat Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü İstihbarat 

-Detaylar
-Zalılardan yakın görüntü
-Polislerden görüntü
-Adliyede detay

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Niğde yapılanmasında üst düzey yöneticisi iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasında yönetici konumunda olan ve yaklaşık 3 yıldır firarı olarak aranan 4 şüphelinin Mersin’de örgüte ait gaybubet evlerinde yakaladı. 4 farklı adrese yapılan operasyonda il manevi imamı, örgütün il mütevelli heyetinden, örgüt yöneticisi, örgüte ait kolej kurucusu, örgüt finansörü, örgütün Türkçe olimpiyatları finansörü ve iş adamı olan C.A. , örgütün il mütevelli heyetinden örgüt yöneticisi, örgütün finansörü örgüte ait şirket yöneticisi ve para kasası iş adamı O.E. , örgütün il mütevelli heyetinden, örgütün kadın yapılanmasından sorumlu, örgüt yöneticisi F.E. ve örgütün il mütevelli heyetinden, örgüt finansörü, örgüte ait derneklerde üyeliği bulunan iş adamı K.B. ve Niğde’de gözaltına alınan Ö. G emniyetteki işlemlerinin ardından Niğde Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası mahkemeye sevk edilen 5 tutuklanarak Niğde Kapalı cezaevine gönderildi.
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