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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün 'finansör' şüphelisi yakalandı - KAYSERİ

FETÖ'nün 'finansör' şüphelisi yakalandı - KAYSERİ

FETÖ'nün "finansör" şüphelisi yakalandı - KAYSERİ - Adli Tabiplikten detay görüntü - Zanlının sağlık kontrolü için adli tabipliğe getirilmesi - Zanlının adli tabiplikten çıkarılması - Adliyeye sevk edilmesiFETÖ'nün "finansör" şüphelisi yakalandı - Kayseri 'de örgütün finans yapılanmasında bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği ve delilleri yok ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün finans yapılanmasında yer aldığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye finans sağlayanlara deşifre olmamaları amacıyla örgüt yöneticileri ve sohbet imamlarının kullanmaları için GSM hattı ve cep telefonu temin ettiği, örgüte ait şirketlerde, finansör iş adamlarının evlerinde, iş yerlerinde bilgi ve belge olup olmadığını denetleyip temizleme çalışması yaptığı öne sürülen A.E. hakkında gözaltı kararı verildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.Örgütün kentteki 3 finans bölgesinden birinin sorumlusu olduğu ve şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Örgüte finansal destek sağlamak için faaliyet gösteren 2 bölge sorumlusunun daha önce yakalandığı öğrenildi.

Akalan Gesi Cep Telefonu Trol 

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