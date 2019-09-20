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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün finans yapısına operasyon - SAMSUN

FETÖ'nün finans yapısına operasyon - SAMSUN



: - Samsun Emniyet Müdürlüğü - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiFETÖ'nün finans yapısına operasyon - Samsun 'da, yurt dışından gönderilen paranın FETÖ'den ihraç edilen, açığa alınan veya cezaevinde bulunanların yakınlarına ulaştırılmasını organize edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildiSAMSUN (AA) - Samsun 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan aktif görevdeki öğretmen Y.G. ile R.R.Ş, B.A. ve İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılardan Y.G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.R.R.Ş, B.A. ve İ.Ö. ise adliyeye sevk edildi.Ekipler, 3 gün önce yurt dışından banka aracılığıyla gönderilen paranın, FETÖ'den Samsun ve çevre illerinde ihraç edilen, açığa alınan veya cezaevinde bulunanların yakınlarına ulaştırılmasını organize eden ve finans sağlayanlara yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

Yurt Dışı Öğretmen Irak 

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