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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ'nün finans ayağına operasyon

FETÖ'nün finans ayağına operasyon

P.K. adlı kişinin adli tıbba getirilmesi

Akalan Şafak Vakti Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-İçeri alınması
-Emniyette getirilmesi

( ADANA )- Adana merkezli 10 ilde 17 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı ADANA

- Adana merkezli 10 ilde FETÖ'nün finans ayağına yönelik 17 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipte Adana merkezli 10 ilde 17 kişinin FETÖ'ye maddi yardım sağladığı tespit edildi. Polis bugün şafak vakti 17 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Eş zamanlı yapılan operasyonda FETÖ'ye finans desteği sağlayan aralarında iş adamlarının da olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (FKE-SO-Y)
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