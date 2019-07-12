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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyon: 11 kişi yakalandı

FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyon: 11 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü bina görüntüsü

Akalan 

-FETÖ'cuların emniyetten çıkarılışı

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şahıs adliyeye çıkarıldı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından 'ByLock' içeriklerine yönelik yapılan çalışmada örgüte finans desteği sağladığı ve esnaf yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen toplam 11 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Balıkesir KOM Şube Müdürlüğünün titizlikle yürüttüğü operasyonda örgütün üst düzey yönetiminde bulunan şüphelilerin arasında geçen ByLock yazışmalarında, esnaflardan toplanacak himmet miktarlarının tek tek belirlendiği, hangi esnaftan ne kadar himmet parası toplanacağının listesinin tutulduğu, örgüte müzahir kurumların faturalarının bu esnaflara ödettirildiği, himmet adı altında para toplanan bu kişilerinin isimlerinin gizli tutulmasıyla ilgili özel bir önem verildiği, bu şüphelilerin daha önce adli işlem görmediği ve deşifre edilmediği, esnaf yapılanması sorumlusunun yabancı uyruklu şahıs adına iletişim hattı kullandığı ve ByLock iletişimlerini bu hat üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi. 9 Temmuz günü İstanbul ve Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında esnaf yapılanması sorumlusunun da bulunduğu ve yakalanan 11 kişinin adliyedeki sorguları sürüyor.
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