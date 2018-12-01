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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
FETÖ'nün eski Şanlıurfa il imamı ve eşi Adana'da yakalandı Video

FETÖ'nün eski Şanlıurfa il imamı ve eşi Adana'da yakalandı Video

- Zanlıların adli tıpa getirilmesi - Zanlıların araçlara bindirilmesi - Adli tıp biriminin dış görüntüsü - Terör örgütünün 2011 ile 2014 yılları arasında sözde "Şanlıurfa il imamı" ile aynı suçtan aranan eşi, Adana 'da örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandıADANA (AA) - Adana 'da FETÖ'nün eski "Şanlıurfa il imamı" ile aynı suçtan aranan eşi, örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "gaybubet evleri"nin tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüpheli bir ikamete operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, ''FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği yapmak'' suçundan Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan O.N.K. ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K'yı saklandıkları örgüte ait "gaybubet evinde" yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerden O.N.K'nın 2011 ile 2014 yılları arasında örgütün sözde "Şanlıurfa il imamı" olduğu ve gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu bildirildi.

Adli Tıp Akalan Yakalama Kararı Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

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