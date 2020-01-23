FETÖ’nün en kritik isimlerden Bekmezci ve Sarı adliyeye sevk edildi İzle

--Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı'nın emniyet binasından araç içerisinde çıkışı



( İZMİR )- Örgütün sözde ‘kadim abi’si ve eyalet imamı adliyeye sevk edildi İZMİR



- İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin aylar süren başarılı takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalanan FETÖ'nün kritik isimlerinden Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette verdiği İfadesinde, "Gülen'i severim. Ona terörist diyemem" diyen Bekmezci ile sözde Karşıyaka eyalet imamı Sarı hakim karşısına çıkacak. Pazartesi günü yapılan büyük operasyon ile terör örgütü FETÖ/PDY’ye büyük darbe vuruldu. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e en yakın isimlerden olan ve canlı kurye görevi yaptığı belirlenen Yusuf Bekmezci, örgütün sözde Karşıyaka eyalet imamı olan Akif Sarı ve yine örgütün önemli isimlerinden olduğu değerlendirilen Mehmet Fatih Arslan hücre evinde yakalanmıştı. Karşıyaka'da piyasa değeri 2 milyon TL olan lüks bir sitedeki dairede 11 cep telefonu ve 41 bin 446 Amerikan doları ile 66 bin 625 TL para ele geçirilmiş, yakalanan telefonlar ve hatlar üzerinden ABD ile görüşmeler yapıldığı tespit edilmişti. 4 günlük gözaltı süreleri bugün tamamlanan Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Bekmezci emniyette verdiği ifadede “Gülen'i severim. Ona terörist diyemem" sözlerine yer vermişti. Bekmezci ayrıca aynı evde yakalandıkları ve birlikte adliyeye sevk oldukları Akif Sarı hakkında ise onu tanımadığını belirterek Sarı'nın o akşam misafirliğe geldiğini söylemişti. Mehmet Fatih Arslan tutuklandı Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Fatih Arslan'ın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. (AÇ-



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