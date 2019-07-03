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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon - KOCAELİ Haberi

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon - KOCAELİ Haberi

- Dershane olarak kullanılan bina dışından ve içinden detaylar - Kentte FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dershane olarak kullanılan adreslere operasyon düzenlendiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dershane olarak kullanıldığı belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda yasaklanan yayınevlerine ait kitaplar ele geçirildi.

Yayınevleri 

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