FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon - DENİZLİ Haberi
- Emniyet binasından görüntü - Zanlıların emniyetten çıkışı ve aracaa bindirilmesi Denizli 'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon - Kent merkezindeki 11 adreste 8 şüpheli gözaltına alındıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün eğitim yapılanmasında olduğu belirtilen 4'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların ikametinde 7 sahte kimlik, 40 bin lira, örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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