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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon - SİVAS İzle

FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon - SİVAS İzle

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi - Adliyeden görüntü SİVAS (AA) - Sivas 'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda 7'si doktor, 3'ü akademisyen 10 şüpheli gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas , Ankara, Mardin ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7'si doktor, 3'ü akademisyen 10 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları, yapılan ByLock çözümlemeleri neticesinde görüşmelerde isimlerinin yer aldığı ve daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde adlarının geçtiği tespit edildi. Sivas 'a getirilen şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si adliyeye sevk edildi.Emniyetteki 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Yakalama Kararı Ankesörlü Telefon 

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