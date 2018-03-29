FETÖ'nün Burdur il sorumlusu tutuklandı - BURDUR

- Adliyeden detay görüntü - Zanlının adliyeden çıkarılması ve polis aracına bindirilmesi - Polis aracının adliyeden ayrılmasıFETÖ'nün Burdur il sorumlusunun Kütahya'da yakalanması - Burdur Adliyesine sevk edilen zanlı tutuklandıBURDUR (AA) - Burdur 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün il sorumlusu olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 22 Mart'ta Kütahya'da yakalanan örgütün Burdur il sorumlusu olduğu öne sürülen Rıdvan Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.