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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün 'bölge kadın sorumlusu' ByLock'u 26 bin kez kullanmış - SAMSUN

FETÖ'nün 'bölge kadın sorumlusu' ByLock'u 26 bin kez kullanmış - SAMSUN

FETÖ'nün "bölge kadın sorumlusu" ByLock'u 26 bin kez kullanmış - SAMSUN

: - Samsun Emniyet Müdürlüğü - Zanlının emniyetten çıkışıFETÖ'nün "bölge kadın sorumlusu" ByLock'u 26 bin kez kullanmış - Amasya'da örgütün hücre evinde eşiyle yakalanan ve iki cep telefonunda yüklü ByLock'u 26 bin 174 kez kullandığı tespit edilen Yurdagül K. adliyeye gönderildiSAMSUN (AA) - Samsun 'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, örgütün " Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen Yurdagül K. adliyeye sevk edildi.Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde eşi Süleyman K. ile gözaltına alınmasının ardından Samsun 'a getirilen, örgütün " Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen Yurdagül K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.İki cep telefonunda yüklü şifreli haberleşme programı ByLock'u 26 bin 174 kez kullandığı belirlenen zanlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Yurdagül K'nin eşi Süleyman K'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.FETÖ'nün müzahir kurumlarında çalıştığı ve "Gülnur" kod adını kullandığı belirtilen Yurdagül K'nin, örgütün Samsun , Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum'daki kadın yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edildi.Çift, iki gün önce Amasya'daki hücre evinde yakalanmıştı.

Akalan Cep Telefonu 

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