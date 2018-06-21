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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ'nün askeri sorumlusu gaybubet evinde yakalandı Haberi

FETÖ'nün askeri sorumlusu gaybubet evinde yakalandı Haberi

Zanlının emniyetten çıkarılışı

Hastane Akalan Terör Örgütü Yakalama Emri İstihbarat 

-Zanlının hastaneye doktor kontrolüne getirilişi
-Hastane ve emniyetten detaylar

( KAYSERİ -HD) KAYSERİ

- FETÖ/PDY terör örgütünün astsubay sorumlusu Kayseri’de saklandığı gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında ‘Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olmak’ suçundan hakkında yakalama emri bulunan S.O.'yu yakalamak için çalışma başlatıldı. FETÖ/PDY'nin askeri sorumlusu olan ve daha önce FETÖ/PDY’ye ait Melikşah Üniversitesinde çalışan S.O., Kayseri’deki gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. S.O.’nun terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulandığı öğrenildi.
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