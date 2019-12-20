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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlıdan 8'i tutuklandı

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlıdan 8'i tutuklandı

Zanlıların adliyeye getirilmesi.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Adli Kontrol Akalan Yakalama Kararı Öğrenciler Polis Akademisi 


- Kütahya merkezli 9 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Aralık'taki eş zamanlı operasyonla yakalanan 19 şüpheliden 9'unun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, muvazzaf astsubaylar U.K., Y.Ö., H.K., M.A. ve polis akademisinden ilişiği kesilen eski öğrenciler E.Ç., N.T., M.E.D. ve M.A.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Şüphelilerden T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, 15 muvazzaf astsubay ile polis akademisinden ilişiği kesilen eski 4 öğrenci gözaltına alınmıştı.
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