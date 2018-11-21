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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon - KONYA İzle

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon - KONYA İzle

- Gözaltına alınan zanlıların sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi - Zanlıların raporları alındıktan sonra emniyete götürülmeleri FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon - Konya merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 4'ü daha gözaltına alındı - Gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldiKONYA (AA) - Konya merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen ve muvazzaf askerlerin de aralarında yer aldığı zanlılardan 4'ü daha yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 50 şüpheliden 4'ü daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldi.Adreslerinde bulunamayan 17 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Konya merkezli 21 ilde dün FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Hastane Mahrem Muvazzaf Asker Akalan Yakalama Kararı 

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