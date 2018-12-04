Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon - KONYA

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon - KONYA



: - Gözaltına alınan şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesiFETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon - Örgüte yönelik soruşturma kapsamında 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldıKONYA (AA) - Konya merkezli 24 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Mahrem Muvazzaf Asker Akalan Yakalama Kararı Askeri Personel 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı