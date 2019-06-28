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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon - TEKİRDAĞ İzle

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon - TEKİRDAĞ İzle

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon - TEKİRDAĞ - Adliyeden detay - Zanlıların adliyeye çıkarılması - Tekirdağ merkezli 14 ildeki operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 14 ildeki FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 zanlı adliyeye sevk edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Tekirdağ , Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.Bu arada, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Haziran'da terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında bulundukları, mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladıkları öne sürülen 25 şüpheli hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde operasyon başlatılmıştı. Tekirdağ , Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 24 zanlı gözaltına alınmıştı.

Muvazzaf Asker Akalan Yakalama Kararı Ankesörlü Telefon Terör Örgütü 

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