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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon İzle

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon İzle

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Emekli Albay Şafak Vakti Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıpa girmeleri

( ADANA )- Adana merkezli 13 ilde askeri mahrem yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 emekli albay, 1 aktif yüzbaşı, 1 aktif teğmenin de aralarında olduğu 23 zanlı adliyeye sevk edildi- Mahrem imamın 24 kez aradığı zanlı hatırlamadığını söyledi ADANA

- Adana merkezli 13 ilde askeri mahrem yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 emekli albay, 1 aktif yüzbaşı, 1 aktif teğmenin de aralarında olduğu 23 zanlı adliyeye sevk edildi Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli 13 ilde şafak vakti 163 Eylül günü eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda 1 emekli albay, 1 aktif yüzbaşı, 1 aktif teğmen 16 aktif askerin aralarında olduğu 23 şahsın yakalanması için polisler 13 ilde tek tek adreslere girdi. Polis operasyonda 23 zanlıyı da gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan zanlıların FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması kapsamında ankesörle telefonlarla ardışık arandıkları öne sürüldü. Zanlıların FETÖ'nün mahrem imamları tarafından arandıklarını hatırlamadıklarını söyledikleri, bir zanlının 24 kez aranmasına rağmen hatırlamadığını söylediği ileri sürüldü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (FKE-
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