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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon - SİVAS

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon - SİVAS

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon - SİVAS - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon - Sivas 'taki operasyonda, 2'si kadın 4 zanlı gözaltına alındıSİVAS (AA) - Sivas 'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen örgütün askeri mahrem imamlarının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, H.E, M.Ç, M.S.G. ve Ş.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahrem Akalan 

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