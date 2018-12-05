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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon - KARAMAN

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon - KARAMAN

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon - KARAMAN - Karaman Adalet Sarayından görüntü - Şüphelilerin adliyeye getiriliş görüntüsü Karaman 'daki FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon - Operasyon kapsamında 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 19' yükseldi - Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiKARAMAN (AA) - Karaman 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasının deşifresi edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha yakalandı. Böylece, Karaman merkezli 14 ilde düzenlendiği belirtilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Diğer 9 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Karaman 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik 1 Aralık'ta düzenlenen operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 13'ü gözaltına alınmıştı.Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı iddia edilmişti.

Mahrem Akalan Yakalama Kararı Ankesörlü Telefon Trol 

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