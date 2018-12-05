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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon - KARABÜK

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon - KARABÜK

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon - KARABÜK - Zanlıların adliyeye getirilmesi FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon - Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 5'i adliyeye sevk edildiKARABÜK (AA) - Karabük merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 5'i adliyeye çıkarıldı.Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla başlatılan çalışma sonunda Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler S.S.A, M.A, Ö.Ç, Ö.H.A ve Ö.Y. yoğun güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesi'ne getirildi.
Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması" soruşturması çerçevesinde, dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirilmiş, Karabük , İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefon aracılığıyla görüşme yaptıkları gerekçesiyle aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç edilen astsubayların da bulunduğu şüpheliler Ö.Y, O.H.A, Ö.Ç, E.B, S.S.A, Ö.F.S, M.A, N.D, E.Ç ve F.Ç'yi gözaltına alınmıştı.

Mahrem Ankesörlü Telefon Avcılık Trol 

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