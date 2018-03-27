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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ'nün Ankesöründen bol yıldız düştü: 25 gözaltı

FETÖ'nün Ankesöründen bol yıldız düştü: 25 gözaltı

ARŞİV

Akalan Ankesörlü Telefon Askeri Personel 

-FETÖ gözaltıları
-Adliye binası detay

( ELAZIĞ )- Elazığ merkezli 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda görevde olan ve meslekten ihraç edilen 27'si subay 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 25'i yakalandı- Operasyon kapsamında 8 şüphelinin arandığı öğrenildi ELAZIĞ

- Elazığ merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütle ankesörlü telefon üzerinden bağlantı kuran aralarında görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay ve meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi 25'i yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada örgütle ankesör ve kontörlü hatlarla bağlantı kuran muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personeller tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay, meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere 33 şüpheliyi belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Bugün sabah Elazığ merkezli Adana, Şırnak, İstanbul, Çankırı, Hakkari, Hatay, Balıkesir, Ankara, İzmir, Edirne, Tekirdağ, Artvin, Çanakkele, Erzincan, Antalya, Yozgat, Van, Düzce, Diyarbakır ve Malatya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 33 şüpheli'den 25'i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ile dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında 8 şüphelinin de arandığı öğrenildi.
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