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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'nün 'altın çocuğu' Zeki Güven toprağa verildi

FETÖ'nün 'altın çocuğu' Zeki Güven toprağa verildi

CENAZEDEN DETAYLAR

Alışveriş Kalp Krizi Cenaze Namazı İstihbarat Alışveriş Merkezi 

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( BİLECİK - EK) FETÖ'nün "altın çocuğu" Zeki Güven toprağa verildi BİLECİK

- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün "altın çocukları" arasında yer alan ve Sincan Cezaevi'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Zeki Güven toprağa verildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partili eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanması olayının şüphelileri arasında yer alan Ankara İstihbarat eski Şube Müdürü Zeki Güven ve eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Gözaltına alınan Zeki Güven ve Sevda Güven, Ankara'da hakim karşısına çıkartılmıştı. Burada FETÖ yöneticiliği suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilen Zeki Güven'in dün kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü belirlendi. Zeki Güven'in cenazesi memleketi Bilecik'e bağlı Yenipazar ilçesine gönderildi. Burada ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Güven, Yenipazar mezarlığına defnedildi.
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