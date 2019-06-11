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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Fetö’nün ‘Alternatif Dershanelerine’ şafak vakti baskın Video

Fetö’nün ‘Alternatif Dershanelerine’ şafak vakti baskın Video

Fetö’nün baskın düzenlenen eğitim kurumundan genel ve detay görüntüler

Adli Tıp Şafak Vakti Terör Örgütü Trol 

-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

( ADANA )- Adana’da Fetullahçı terör örgütünün eğitim kurumlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ADANA

- Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün kapanan dershanelerine paralel olarak açılan ‘Alternatif dershanelere’ yönelik düzenlenen operasyonda 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullaçı terör örgütünün kapanan dershanelerinin yerine açılan “alternatif dershanelerine” yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamı altına 56 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti FETÖ’nün eğitim kurumlarına ve çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Düzenlenen baskında FETÖ’nün eğitim kurumları arandı. Gözaltına alınan zanlılar ise adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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