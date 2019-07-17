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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'nün adliye mahrem yapılanmasında 8 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

FETÖ'nün adliye mahrem yapılanmasında 8 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

Polis aracından inmeleri

Adli Kontrol Mahrem Akalan İnfaz Koruma Irak 

-Adliye binasına girişleri
-Kaçakçılık şube yazısı
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün adliye mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasına yönelik Samsun merkezli İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya ve Giresun illerinde 6 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde adliye mahrem imamları ile irtibatlı olduğu tespit edilen zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 kişi ve 1 mahrem imam olmak üzere 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 18 kişi ise 3 gün önce Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme ifade veren 9 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişinin ise gözaltı süresi mahkemece uzatılıp yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 1 kişi daha polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 1'i mahrem sorumlu olan 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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