- FETÖ’nün Adli Tıp Kurumu yapılanması davasında 36 sanığa hapis cezası



- FETÖ’nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik, 50 sanığın yargılandığı davada 36 sanığı örgüte üye olmak ve örgüte yardım suçlarından hapis cezalarına çarptırdı. FETÖ’nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik, aralarında "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu 50 sanığın yargılandığı dava kara bağlandı.İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklu sanıklardan Ertuğrul Kuzan'ı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis ve Mehmet Serkan Çam'ı 8 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamına karar verildi.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Akça, Ahmet Sadi Çağdır, İlhami Kömür ve İbrahim Öztürk'ü "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran mahkeme bu sanıklara verilen ceza miktarını göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. Dava kapsamında örgüt üyeliği ile suçlanan 10 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan 30 sanığı ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçlarından 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3'er ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme dava kapsamında yakalanamayan firari 4 sanığın dosyasının ise ayrılmasına kararlaştırıldı. (YM-EY

