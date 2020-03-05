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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ'nün ablası gülerek gittiği adliyede tutuklandı

FETÖ'nün ablası gülerek gittiği adliyede tutuklandı

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Kadın Polis Adli Kontrol Adli Tıp Şafak Vakti Irak 

-Hanife B.'nin gülmesi
-Adli tıpa alınmaları
-Adli tıptan çıkartılmaları
-Adliyeye götürülmeleri

( ADANA )- Adana polisinin yaptığı operasyonda FETÖ'nün kadın polis ve eşlerinin ablası olduğu öne sürülen kadın tutuklandı ADANA

- Adana polisinin yaptığı operasyonda FETÖ'nün kadın polis ve eşlerinin ablası olduğu öne sürülen kadın gülerek gittiği adliyede tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandığı öne sürülen 6 zanlıyı şafak vakti dün yapılan operasyonla yakaladı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi.
Zanlılardan Hanife B.'nin Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kadın polis ve polis eşlerinin ablası olduğu öne sürüldü. Zanlılar sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.
Hanife B. adli tıp birimine girip çıkarken gülümsemesi dikkat çekti. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hanife B. ve Kezban O. tutuklanırken diğer 4 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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