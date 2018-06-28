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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ firarisi Bingöl'de yakalandı - KARABÜK Haberi

FETÖ firarisi Bingöl'de yakalandı - KARABÜK Haberi

- Şüphelinin sağlık kontrolü için getirildiği hastane önü detaylarıFETÖ firarisi Bingöl'de yakalandı - Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan ve "FETÖ bölge talebe sorumlusu" olduğu iddia edilen şüpheli, Bingöl'de yakalandıKARABÜK (AA) - Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan arama kararı bulunan şüpheli, Bingöl'de gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden araması bulunan E.B'yi (27) yakalamak için özel ekip kurdu."Bölge talebe sorumlusu" olduğu iddia edilen şüphelinin Bingöl'de olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan şüpheli, Karabük 'e getirildi.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı öne sürüldü.

Hastane Akalan Yakalama Kararı Trol 

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