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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ duruşmasında cumhurbaşkanı avukatlarıyla ilgili şok karar

FETÖ duruşmasında cumhurbaşkanı avukatlarıyla ilgili şok karar

arşiv görüntüler

( BURSA )- Cumhurbaşkanı avukatları duruşma salonunu terk etti BURSA

Duruşma Salonu Mahkeme Başkanı Cumhurbaşkanlığı Duruşma Savcısı Cumhurbaşkanı 


- Aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’un da bulunduğu FETÖ duruşmasının karar celsesine katılma talepleri reddedilen cumhurbaşkanlığı avukatları duruşma salonunu terk etti. Bursa’da aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ve örgütün para kasaları olarak bilinen iş adamlarının yargılandığı davanın son celsesine cumhurbaşkanlığı avukatları damga vurdu. Önceki celse duruşma savcısının mütalaasını açıkladığı davanın bugün karar duruşması görülüyor. Mahkeme heyeti duruşmaya katılmak isteyen cumhurbaşkanlığı vekillerinin talebini reddetti. Talepleri reddedilen avukatlar söz konusu kararı temyize götüreceklerini belirterek duruşma salonunu terk etti. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ile avukatları katıldı.
Duruşmanın başına katılan cumhurbaşkanlığı avukatları mahkeme heyetine duruşma katılma taleplerini iletti. Mahkeme heyeti suçun direkt cumhurbaşkanını etkilemediği gerekçesi ile katılma talebini reddetti. Talepleri reddedilen cumhurbaşkanlığı avukatları söz hakkı alarak mahkeme başkanına kararın hukuksuz olduğunu, duruşmanın başından bu yana davayı takip ettiklerini, karar celsesinde de katılma taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini belirtti.
Kararı temyiz edeceklerini belirten avukatlar, daha sonra duruşmada kalmalarının bir anlamı olmadığını ifade ederek duruşma salonunu terk etti.
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