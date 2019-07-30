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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Fetö’den ihraç edilen polislere şafak vakti operasyon

Fetö’den ihraç edilen polislere şafak vakti operasyon

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Polis Adli Tıp Şafak Vakti Terör Örgütü Trol 

-Zanlılarına adli tıp biriminden çıkarılması
-Adli tıp birimi genel görüntüsü
-Adli tıp birimi tabelası

( ADANA ) ADANA

- Adana’da, terör örgütü FETÖ üyesi olduğu için meslekten ihraç edilen polislere şafak vakti operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda çok sayıda ihraç edilmiş polis gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü FETÖ üyesi olduğu için meslekten ihraç edilen polislere yönelik operasyon başlattı. Polis ekipleri söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Düzenlenen baskında gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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