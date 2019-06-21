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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ’den gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edildi

FETÖ’den gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edildi

Şahıslardan görüntü

Şafak Operasyonu Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Polislerden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 10’u adliyeye sevk edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Elazığ, Gümüşhane ve Mardin illerinde 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmiş operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri tamamlanan 15 kişiden 10’u sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Öte yandan diğer 5 kişinin ise emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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