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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ'den gözaltına alınan kaymakamı savunan müdür, İHA muhabirine saldırdı

FETÖ'den gözaltına alınan kaymakamı savunan müdür, İHA muhabirine saldırdı

Yazı işleri müdürü Menan Esenci'nin İHA muhabiri Uğur Ulu'ya küfür ve hakareti

( MUŞ ) MUŞ

İhlas Muhabir 


- Muş'un Hasköy Kaymakamlığı görevini yaparken geçtiğimiz hafta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Özkan'ı savunan yazı işleri müdürü, İhlas Haber Ajansı

muhabirine saldırdı. Hasköy Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Menan Esenci, Kaymakam Ahmet Özkan'ın FETÖ'den gözaltına alınmasını haber yapan İHA Muş Temsilcisi Uğur Ulu'ya saldırdı. Kaymakamı savunan Esenci, 'Kaymakamın FETÖ'den alındığını nereden biliyorsun yalancı' ifadesiyle gazeteci Uğur Ulu’ya küfür ederek hakarette bulundu. FETÖ'den gözaltına alınan ve Erzurum'da soruşturması devam eden Kaymakam Ahmet Özkan'ın Türkiye Gazetesi'nde çıkan "OHAL işte bu yüzden var. Devletten Hala FETÖ'cü çıkıyor" haberini hedef alarak hareket eden Menan Esenci, Türkiye Gazetesi'ni karalamaya çalışıp, İHA muhabirine ağza alınmayacak küfürler etti. Öte yandan, Menan Esenci'nin FETÖ soruşturmasının ardından Kaymakam Özkan’ı evinde ziyaret edenlerin listesinde de yer aldığı öğrenildi.
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