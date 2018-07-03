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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ’den gözaltına alınan asker sayısı 14’e yükseldi Haberi

FETÖ’den gözaltına alınan asker sayısı 14’e yükseldi Haberi

Şüphelilerin polis aracından çıkışı

Polis Aracı Uzman Çavuş Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Askeri Personel 

-Şüpheliler hastane giriş
-Hastane içi detay
-Hastane çıkışı ve polis aracı ayrılış
-Hastane genel detay

( KAHRAMANMARAŞ ) FETÖ’den gözaltına alınan asker sayısı 14’e yükseldi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş merkezli 13 farklı ilde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara, hava ve jandarma kuvvetlerine mensup astsubay, uzman çavuş ve askeri mahrem imamlara yönelik 13 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda gözaltı sayısı 14’e çıktı. Kahramanmaraş merkezli Kayseri, Erzurum, Niğde, Şırnak, İzmir, Siirt, Edirne, Samsun, Batman, Elazığ, Hakkari ve Bursa'da operasyonların sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 14 askeri personelin cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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