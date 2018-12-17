Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ’den gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle

FETÖ’den gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle

Şüpheliler emniyetten çıkartılırken

Muvazzaf Asker 

--arşiv-
-Adliye

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ‘muvazzaf asker yapılanması’na yönelik Kırıkkale merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, 12 Aralık Çarşamba günü Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ‘muvazzaf asker yapılanması’na yönelik Kırıkkale merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.
Ankara, İzmir, Şırnak, Kayseri, Hatay, Balıkesir ve Şırnak'taki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.T., Y.Ş., H.C., İ.K., F.Ü., S.A.A., Y.I. ve Ö.F.P. gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından 8 şüpheli Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı