FETÖ'den devralınan hastanenin ilk tüp bebeğinin adı Ömer Halis oldu İzle

-Hatice Kübra Yüzer’in ameliyata götürülmesi

-Hatice Kübra’nın eşinin elini tutması

-Ameliyata girmesi

-Samet Yüzer’in röportajı

-Dilay Gök Korucu’nun röportajı

-Başhekimin röportajı

-Çocuklardan görüntü

-İkiz bebeklerle ilgilenilmesi



( KONYA )- Konya’da 7 yıl önce evlenen ve tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi olan çift, hastanenin de ilk tüp bebeği olan çocuklarından birinin adını Ömer Halis koydu KONYA



- Konya’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) unsurlarınca yaptırılan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kamuya devredilen, halk arasında 15 Temmuz Hastanesi olarak bilinen hastanenin ilk tüp bebeğine Ömer Halis ismi verildi.

Konya'da 7 yıl önce evlenen ve çocuk sahibi olamayan çift, çocuk sahibi olmak için başvurduğu hastanede tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek sahibi oldu. Konya’da 7 yıl önce evlenen Samet ve Hatice Kübra Yüzer çiftinin çocukları olmadı. Çift bu süre içerisinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'den devralınan ve halk arasında 15 Temmuz Hastanesi olarak bilinen Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Tüp Bebek Merkezine başvurdu. Tüp bebek yöntemiyle aşılama yapılan Hatice Kübra Yüzer ikiz bebeğe hamile kaldı. Çift düzenli olarak kontrollerine geldikten sonra 9 ayın sonunda sezaryenle bebekleri dünyaya geldi. Doğuma girmeden önce konuşan anne Yüzer, “Heyecanlıyım biraz, 7 yıl sonra olunca ister istemez. Allah razı olun Dilay Hanım sayesinde tüp bebek oldu. İşte biz iki kere aşılama yapmıştık Selçuklu Tıp'ta. Orada olmadı. Sonradan tekrar 4 sene ara verdik. Buraya karar verdik burası yeni açıldığı için. Ondan sonra Dilay hanımla görüştük, devlet karşıladı bizim masraflarımızı. Tedavilere iğne vurarak başladık yumurta geliştirici olarak. Sonra eşim de tahlil verdi. Onunla beraber dölleme oldu. Ondan sonra da Dilay hanım gerçekleştirdi. 11 gün sonra da hamile olduğumu öğrendiğimde çok ağladım. Çok duygulandım, eşimi aradım, ağladım. Eşime hiçbir şekilde haber veremedim, söyleyemedim heyecanımdan dolayı. Tekrar aradı, o da duyunca ‘işi bırakayım geleyim’ dedi hatta. Sonra da geldi. Çok heyecanlıyım, çok sevinçliyim. Allah razı olsun Dilay hanımdan” ifadelerini kullandı. İkizlerden birinin adı: 'Ömer Halis’ Eşini doğuma uğurlarken bir dakika olsun yanından ayrılmayan ve sürekli elini tutarak eşini sakinleştirmeye çalışan Samet Yüzer ise doğumdan sonra eşi ve ikiz çocuklarıyla ilgilendi. Yüzer, ikizlerden birinin adını FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yönünü değiştirerek şehit olan Ömer Halisdemir’in adını verdiğini söyledi.



Halk arasında da 15 Temmuz Hastanesi olarak bilinen Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de ilk tüp bebeği olan ikizlerin babası Samet Yüzer, "Allah bu duyguyu herkese yaşatsın. Allah’ım olmayanlara da versin. Biz evleneli 7 sene oldu. 4 sene önce iki sefer aşılama yaptırdık Selçuklu, ondan sonra Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde. Sonra ara verdik. Dilay hanıma başvurduk. Allah razı olsun çok ilgilendi, çok teşekkür ediyorum kendisine. Verdiği emekler çok büyük. İki tane çocuğumuz oldu, biri Ömer Halis diğeri Ahmet Eren. Şehidimizin adını anması için öyle düşündüm” şeklinde konuştu.

“Annenin de bebeklerin de genel durumları gayet iyi” Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Tüp Bebek Merkezinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dilay Gök Korucu, “Hatice Kübra’ya eşinden kaynaklı sıkıntıdan dolayı tüp bebek uygulaması yapmıştık. 36 haftalık sezaryenle 2 bin 900 gram ve 2 bin 300 gram 2 tane sağlıklı erkek bebek dünyaya geldi. Annenin de bebeklerin de genel durumları gayet iyi. Bebekler anne yanına verildi.

Güle güle büyüsünler. Tabii bizim için de büyük bir mutluluk bu, merkezimizden böyle güzel haberler vermek. İnşallah vatana, millete hayırlı evlat olurlar” diye konuştu.

"Odalarımız dünya standartlarında ve özel hastane şartlarına haiz" Hastanenin başhekimi Erkan Ataç ise "Hastanemiz 2 yıl kadar önce Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ’den devralındı. 400 yataklı bir hastane. Kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi. Açıldığı günden itibaren yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranıyla hizmet vermekteyiz. Odalarımız dünya standartlarında ve özel hastane şartlarına haiz. Çok güzel bir hastane olmasına rağmen ilk başta fiziki olarak tüp bebek ünitemiz olmasına rağmen tüp bebek servisimiz yoktu. Sağlık müdürlüğümüzün hayretleri sayesinde, Eğitim-Araştırma Hastanesinden tüp bebek merkezi hastanemize nakledildi. İlk başta eleştiri almamıza rağmen bugün görüyoruz ki ne kadar isabetli bir karar verilmiş oldu. Bugün de ilk ikiz bebeğimiz hastanemizde doğdu ve sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Ayrıca kısa bir süre önce anne dostu hastane sertifikasını aldık. Bundan sonra da hastalarımıza en güzel şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.



