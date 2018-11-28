FETÖ’den aranan kişi simit satarken yakalandı



- Silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan, ihraç sağlık teknikeri M.İ.Ö. Sivas’ta yakalandı. Sivas’ta tarihi kent meydanında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri tarafından gerçekleştirilen kimlik kontrolleri sırasında, ekipler bir simit satıcısının da kimliğini kontrol etmek istedi. Yapılan kontrolde M.İ.Ö.’nün FETÖ üyeliği suçlamasıyla arandığı tespit edildi. M.İ.Ö., olay yerine çağrılan Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerine teslim edildi. Şahsın sağlık teknikeri olduğu, mesleğinden ihraç edildiği ve Denizli 3. Ağız Ceza Mahkemesi tarafından hakkında, silahlı terör örgütüne üyelik suçlaması ile yakalama kararı alındığı öğrenildi.

