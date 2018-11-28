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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ’den aranan kişi simit satarken yakalandı

FETÖ’den aranan kişi simit satarken yakalandı

Simitçinin gözaltına alınması

( SİVAS )- Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyeliği suçlaması ile aranan Sağlık Teknikeri Sivas’ta simit satarken yakalandı SİVAS

Akalan Yakalama Kararı Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Trol 


- Silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan, ihraç sağlık teknikeri M.İ.Ö. Sivas’ta yakalandı. Sivas’ta tarihi kent meydanında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri tarafından gerçekleştirilen kimlik kontrolleri sırasında, ekipler bir simit satıcısının da kimliğini kontrol etmek istedi. Yapılan kontrolde M.İ.Ö.’nün FETÖ üyeliği suçlamasıyla arandığı tespit edildi. M.İ.Ö., olay yerine çağrılan Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerine teslim edildi. Şahsın sağlık teknikeri olduğu, mesleğinden ihraç edildiği ve Denizli 3. Ağız Ceza Mahkemesi tarafından hakkında, silahlı terör örgütüne üyelik suçlaması ile yakalama kararı alındığı öğrenildi.
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