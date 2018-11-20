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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ'den aranan karı-koca gaybubet evinde yakalandı

FETÖ'den aranan karı-koca gaybubet evinde yakalandı

Yakalanan FETÖ'cü karı-kocanın polis aracından inmeleri

Polis Aracı Sahte Kimlik Akalan Yakalama Kararı İstihbarat 

-Polisler arasında yürümeleri
-Emniyet binasına girişleri
-Emniyet binası dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve firarda oldukları ileri sürülen karı-koca Samsun'da saklandıkları gaybubet evinde yakalandı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında firarda olan ve gaybubet evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları tespitleri doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle'de bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada Tokat 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, 4 ayrı Bylock abonelik kaydı olduğu, Bank Asya'da arttırılan katılım hesabının bulunduğu, Tokat'ın Erbaa ve Zile ilçelerinde FETÖ'ye ait müzahir şirketlerde kayıtlarının yer aldığı, Tokat yapılanmasında Tokat il sorumlu yardımcısı ve Erbaa ile Zile ilçelerinin sorumluluğunu yaptığı öğrenilen, ayrıca 2 adet sahte kimlik kullandığı tespit edilen Bünyamin A. ile yine Tokat 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan 3 ayrı ByLock abonelik kaydı olduğu, Tokat merkez ve Zile ilçesinde FETÖ'ye ait müzahir şirketlerde kayıtlarının yer aldığı, Tokat'ta bölge talebe mesulü olduğu bildirilen Rubeyda A. yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürülen karı-kocanın Tokat Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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